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НовостиЭкономика26 октября 2022 15:00

В Тверской области на зиму для скота заготовили больше корма, чем в прошлом году

В отдельных хозяйствах плановые показатели перевыполнены на 30 и более процентов
Алексей АНДРЕЕВ
Хозяйства перевыполнили план заготовки корма для скота.

Хозяйства перевыполнили план заготовки корма для скота.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Аграрии региона заготовили на зимний период 182,2 тыс. тонн корма для скота. Подробности сообщило областное правительство.

Всего в регионе насчитывается более 82 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых 37 тысяч – коровы дойного стада.

Сообщается, что на одну голову приходится 20,4 центнеров кормовых единиц, что на 3% больше запланированных объемов, и на 9% больше прошлогодних показателей. А в отдельных хозяйствах планы по заготовке корма перевыполнены аж на 30 и более процентов.

Всего по итогам кормозаготовительной кампании в Тверской области травы скошены на площади 104,4 тыс. га, заготовлено 175,5 тыс. тонн сена, 319,1 тыс. тонн сенажа и 244,8 тыс. тонн силоса.