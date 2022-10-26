Более 100 мигрантов незаконно работали в Тверской области

В Тверской области состоялась операция "Нелегал-2022" Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории Тверской области подведены итоги профилактической операции "Нелегал-2022".

В ходе мероприятия выявлено 392 административных правонарушения в сфере миграции. В частности, 44 человека стояли на фиктивном миграционном учете, один житель Средней Азии использовал поддельную миграционную карту (на него завели уголовное дело).

Привлечено к административной ответственности 162 иностранца за нарушение режима пребывания в Российской Федерации и 101 мигрант за незаконное осуществление трудовой деятельности. В отношении 80 работодателей составлены протоколы об административных правонарушениях, сумма штрафов составила более 800 тысяч рублей.

В Лихославле и Вышнем Волочке задержаны два иностранных гражданина, которым запрещен въезд в страну.

- В отношении 37 мигрантов вынесены судебные решения об административном выдворении за пределы РФ. Въезд в страну запрещен 9 иностранным гражданам. Депортировано пять освобождённых из мест лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.