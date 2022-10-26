Культурно-образовательную программу на время осенних каникул подготовили для школьников Тверской области

Ура, каникулы! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школьники Твери и области будут на осенних каникулах с 29 октября по 6 ноября. Чтобы ребята не скучали, на эти дни для них подготовили культурно-образовательную программу.

- Осенние инженерные каникулы «Магия науки» пройдут с 31 октября по 3 ноября в детском технопарке «Кванториум» (Студенческий пер., 28). Рассчитаны курсы на детей от 8 до 14 лет. Планируются мастер-классы, лекции и интеллектуальные игры.

Можно выбрать направление: «РобоЭльф», «АлХимик», «Робо Механикус», «Магический проводник», «Феномен в 3D», «Стихия Аэро», «Чары VR» и «Волшебная Java». Занятия будут проходить с 10:00 до 13:30. 12+

- Региональный конкурс рисунков «Герои сказок и стихов С.Я. Маршака». Ребята от 9 до 17 лет могут присылать свои работы с 1 по 5 ноября на официальный сайт регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Тверской области «Орион». Итоги конкурса подведут уже после каникул - 10 ноября. 16+

- Профильная смена «Агробиотехнологии» для школьников. С 28 октября по 1 ноября ребята смогут принять участие в занятиях по направлениям: химическая биология растений и биотехнология растений (биотехнология). Занятия пройдут на базе «Ориона» по адресу: г. Вышний Волочек, Ржевский тракт, д. 113. 16+

И это далеко не всё. Больше информации о том, куда пойти развлечься или культурно отдохнуть в детьми в дни каникул, читайте на нашем сайте.