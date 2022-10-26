На окраине Твери будут производить оборудование для нефтяной и газовой отраслей

На площадке ведется монтаж производственного комплекса. Фото: ПТО

В инновационно-промышленном парке «Боровлево-3» на окраине Твери начато строительство предприятия по разработке и производству геофизического оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин. Инвестпроект реализует ООО «ГЕРС Технолоджи».

- Реализация проекта позволит наладить выпуск высококлассного оборудования для нефтегазовой отрасли на территории Верхневолжья и обеспечить импортозамещение продукции и услуг ушедших с российского рынка крупных нефтегазовых компаний США, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Соглашение об этом было подписано между правительством региона и и ООО «ГЕРС Технолоджи» на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году.

- Проект позволит увеличить вклад Верхневолжья в импортозамещение высокотехнологичной продукции, открыть современные рабочие места для наших молодых специалистов, - считает губернатор Игорь Руденя.

Сейчас на площадке ведется монтаж металлоконструкций производственного комплекса и прокладка коммуникации.

При поддержке правительства региона осуществляется обеспечение площадки «Боровлево-3» инженерной инфраструктурой. Кроме того, в 2023 году планируется завершить там строительство дороги со съездами к инвестплощадкам.