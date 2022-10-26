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НовостиПроисшествия26 октября 2022 13:24

В Тверской области мужчина купил продукты и алкоголь на чужую банковскую карту

На него завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого в краже задержала полиция

Подозреваемого в краже задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию с заявлением обратилась 56-летняя жительница города Кимры. Женщина потеряла банковскую карту, а спустя время получила уведомления о списании средств. Ущерб составил около 4000 рублей.

Полицейские опросили потерпевшую, изучили записи камер видеонаблюдения в торговых точках и установили подозреваемого. Им оказался 55-летний житель Дубны.

Фигурант пояснил, что нашел карту и решил с ее помощью оплатить продукты и алкоголь.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.