В Тверской области экипажи ВТА отработали практические вылеты и стрельбу из кормовых пушек

Самолеты вылетали с аэродрома Мигалово на полигон Кушалино Фото: Минобороны РФ

В Тверской области на базе соединения военно-транспортной авиации в рамках контрольной проверки за 2022 год завершились сборы с летным составом ВТА по выполнению практического бомбометания и боевым стрельбам из авиационных пушек.

Экипажи, дислоцирующиеся в Тверской и Псковской областях, выполнили практические вылеты на боевое применение бомбового вооружения и отработали стрельбу из кормовых авиационных пушек.

Самолеты вылетали с аэродрома Мигалово на полигон Кушалино.

- Во время полета экипажи отработали выходы из условных зон положения ПВО противника и снижение на предельно малые высоты. Практическое бомбометание проводилось с высоты 500 м практическими бомбами П-50Т массой 50 кг по макетам самолетов условного противника, находящихся на взлетно-посадочной полосе. Точность применения авиационных бомб обеспечивалось штатным прицельно-навигационным комплексом самолетов Ил-76, - сообщает Минобороны РФ.

Полеты на боевое применение выполнялись в светлое время суток.