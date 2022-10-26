Мобилизованных из Торопца проводили на сборный пункт в Тверь

Мобилизованных из Торопца отправили в Тверь Фото: vk.com/public197251819

В Тверской области продолжается частичная мобилизация, объявленная президентом РФ 21 сентября 2022 года.

Сегодня, 26 октября, в Торопце состоялась очередная торжественная церемония отправки мобилизованных. Мужчины, призванные из резерва в рамках частичной мобилизации, отправились в Тверь.

На сборном пункте в областном центре они будут проходить подготовку перед отправкой в зону проведения специальной военной операции.

Провожали защитников Родины от здания Дома культуры.

- Возвращайтесь домой с победой, Мужчины. В этом же составе. Храни вас Бог! - написано в группе "Слушаем Торопец" в соцсети.