В Тверской области 26 октября коронавирусом заразились 28 человек

Вакцинация от ковида продолжается.

По данным на 26 октября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 28 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 178 360 человека. 174 327 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 344 999, в том числе за последние сутки – 2 775.

2770 человек скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.