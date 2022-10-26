В Тверской области завершается благоустройство общественных пространств в Калязине, Бежецке и Нелидово

Место благоустройства в Калязине. Фото: ПТО

В Калязине, Бежецке и Нелидово завершается благоустройство трех объектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Всероссийский конкурс реализуется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

- Благоустройство городской среды - одна из важных составляющих комплексного развития Тверской области, создания современных пространств в наших городах с учетом особенностей их уникального облика, истории и традиций, - считает губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время завершается благоустройство площади Ленина и улицы Горького в Нелидово, городского сада в Бежецке, набережной Волги и спуска к стоящей в воде знаменитой колокольне в Калязине.

Продолжается реализация еще пяти проектов-победителей конкурса в городах Вышний Волочек, Ржев, Кимры, Кашин и Удомля.

Всего с 2018 года поддержку по конкурсу получили 19 проектов по благоустройству и преображению общественных пространств в городах Верхневолжья. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Федеральную поддержку на реализацию проектов в 2023-2024 годах получат Старица, Лихославль, Весьегонск и Красный Холм. Подробнее о заявленных там проектах читайте в статье "КП"-Тверь".