В Твери ушел из жизни ветеран прокуратуры Олег Перкин

Ушел из жизни ветеран прокуратуры Олег Перкин Фото: прокуратура Тверской области

24 октября 2022 года ушел из жизни ветеран прокуратуры бывший прокурор Заволжского района Твери, руководитель следственного отдела по городу Твери СУ СК при прокуратуре РФ по Тверской области старший советник юстиции Олег Перкин. Некролог опубликован на сайте областной прокуратуры.

Олег Григорьевич родился в 1957 г. в селе Хилково Тамбовской области. В 1983 году окончил Калининский государственный университет и принят на службу в прокуратуру Калининской (ныне Тверской) области стажером следователя Ржевской межрайонной прокуратуры. Службе в прокуратуре посвятил более 26 лет, последовательно занимал должности следователя Ржевской межрайонной прокуратуры, прокурора следственного управления, прокурора отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел прокуратуры области, заместителя прокурора Заволжского района г. Калинина.

С 1993 года на протяжении 16 лет занимал должность прокурора Заволжского района Твери. В 2009 году уволен из органов прокуратуры в отставку в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

Прокуратура Тверской области выражает соболезнование родным и близким покойного.

Прощание с Олегом Григорьевичем состоится 28 октября в 12:40 в церкви в честь апостола и евангелиста Луки при Клинической больнице скорой медицинской помощи на улице Маршала Конева, 71.