Двое мужчин расправились с рабочим на стройке в Тверской области Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в преступлениях по п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ, п.п. "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, в октябре 2021 года трое мужчин занимались кровельными работами на стройке в деревне Рябеево Калининского района и проживали в бытовке на территории. В один из дней между работниками произошла ссора, и двое мужчин избили приятеля, потом отвели его на берег реки и утопили.

Обвиняемые в преступлении были задержаны.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.