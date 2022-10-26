Школьники из Твери приняли участие в интеллектуальной игре "Мы-грамотеи"

Школьники из Твери приняли участие в интеллектуальной игре Фото: администрация Твери

Ученики школы №50 из Твери приняли участие в интеллектуальной игре "Мы – грамотеи", которая транслируется в эфире федерального телеканала "Культура", и одержали победу над сверстниками из Подмосковья.

Тверь на интеллектуальных состязаниях представляли ученица 11 класса Анастасия Лисина, девятиклассница Александра Львова и Дарья Куклина из 7 класса. В качестве домашнего задания школьницы подготовили для соперников вопрос и тавтограмму - рассказ, в котором каждое слово начинается на одну и ту же букву. Также в ходе телевизионной викторины командам нужно было расставить в алфавитном порядке однокоренные слова, проставить ударения в словах, просклонять числительные, объяснить значение устаревших слов.

Тверская команда победила сборную школы №9 городского округа Кашира Московской области со счетом 23:15.