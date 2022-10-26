Госавтоинспекторы разыскивают очевидцев ДТП с пешеходом в Твери

В Твери разыскивают очевидцев ДТП с пешеходом Фото: УГИБДД России по Тверской области

Отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Твери разыскивает очевидцев ДТП с участием пешехода. Авария произошла на проспекте Победы 2 октября 2022 года около 14:00, в районе дома №51.

Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, предположительно отечественного производства, бордового цвета, двигаясь со стороны торгового центра METRO, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, наехал 81-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

- После наезда машина остановилась, с пассажирского сиденья вышел мужчина, за рулем находилась женщина, не оставив свои данные мужчина сел обратно в машину и они уехали. В результате ДТП женщина самостоятельно с травмами обратилась в медицинское учреждение, - сообщили в ГИБДД.

Всех, кто обладает информацией о происшествии (стал свидетелем, записал на видеорегистратор, знает очевидцев) обратиться по телефону: 8(4822) 76-09-54 или в отдел ГИБДД на проспекте Победы, д.27 каб.13.