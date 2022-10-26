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НовостиПроисшествия26 октября 2022 7:31

Трое мужчин в Тверской области украли трансформатор

Злоумышленников разыскала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Полиция разыскала злоумышленников

Полиция разыскала злоумышленников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 65-летний предприниматель из Бологовского района. Мужчина рассказал, что из леса вблизи села Ильятино был похищен электротрансформатор.

Следственно-оперативная группа обследовала место происшествия. В ходе розыска полицейские установили местонахождение и личности злоумышленников. Ими оказались трое ранее привлекавшихся к уголовной ответственности жителей ЗАТО "Озёрный" в возрасте от 22 до 32 лет.

- По данным оперативников, молодые люди вывезли похищенное имущество с места преступления на автомобиле и спрятали дома у одного из фигурантов, намереваясь в дальнейшем сдать в пункт приёма металла, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В ходе обысков у злоумышленников оперативники совместно с сотрудниками отряда спецназначения "Гром" нашли похищенный трансформатор и другое имущество.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантов проверяют на причастность к другим преступлениям.