В Твери пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

Из горящей квартиры спасли мужчину Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о задымлении в многоквартирном доме на Мигаловской набережной в Твери поступило в ГУ МЧС России по Тверской области ночью 26 октября.

На место были направлены отделения ПСЧ - 1 и 2, отделение СПСЧ, сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Пожарные проникли в задымлённую квартиру и обнаружили в комнате мужчину. Пострадавшего вывели на улицу и передали врачам скорой помощи.

Пожар ликвидировали в 2:45. Причина и ущерб устанавливаются.