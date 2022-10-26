В Тверской области 13-летний мальчик ушел из школы и пропал

Организованы поиски пропавшего Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение о безвестном исчезновении подростка поступило в СУ СК РФ по Тверской области 25 октября. Известно, что 13-летний подросток ушел из школы в Старицком районе и пропал. До настоящего времени данные о местонахождении ребенка отсутствуют.

В целях наиболее тщательного выяснения обстоятельств исчезновения и организации поисков Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.