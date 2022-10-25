В Тверской области демобилизованы еще 11 человек

В регионе продолжаются заседания комиссии по частичной мобилизации, некоторых граждан по их итогам отправляют домой. Фото: ПТО

25 октября в областном правительстве прошла комиссия по частичной мобилизации. По ее итогам принято решение о демобилизации 11 человек. Они будут отправлены по домам из сборных пунктов.

Такое решение было принято, так как некоторые из этих 11 граждан являются многодетными отцами, другие - студентами вузов.

Ранее по итогам четырех заседаний комиссии было отменено решение о мобилизации в отношении 97 человек. Таким образом на сегодняшний день в регионе демобилизованы 108 граждан.

В Тверской области работает единая система рассмотрения обращений граждан по вопросам частичной мобилизации. Каждое обращение рассматривается индивидуально, и по нему принимается оперативное решение в соответствии с законодательством, - напомнила пресс-служба правительства региона.