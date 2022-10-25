В Твери пройдёт Географический диктант - 2022

Стать участником диктанта может любой желающий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тверь присоединится к ежегодной просветительской акции Русского географического общества "Географический диктант". Проверить свои знания географии в 2022 году можно будет на двух открытых площадках - в Тверском госуниверситете и Центральной городской библиотеке имени Герцена.

- По традиции Географический диктант-2022 будет составлен в четырёх вариантах, в каждый из которых войдёт 40 вопросов, разделённых на две части. Первая часть базового уровня из 10 вопросов – «географический ликбез» на основе общеизвестных фактов. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию, - сообщает Герценка.

Стать участником диктанта может любой желающий. Акция состоится 30 октября 2022 года.