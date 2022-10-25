В Тверском ТЮЗе состоится премьера спектакля «Хождение за три моря» об Афанасии Никитине

В ТЮЗе скоро премьера. Фото: Александр ЖМУЛИН

Тверской ТЮЗ готов порадовать публику еще одной премьерой - 26 октября в 15:00 и 19:00, а затем 2 ноября в 16:00 на камерной сцене театра будет представлена литературно-музыкальная читка «Хождение за три моря». Это постановка актрисы ТЮЗа Галины Сергеевой, которая уже ставила несколько спектаклей.

Новая постановка посвящена 550-летию с момента прибытия тверского купца Афанасия Никитина в Индию. О своем невероятном путешествии он и оставил знаменитые путевые заметки. Выходец из средневековой Твери Афанасий одним из первых среди европейцев достиг столь далекого азиатского региона.

Галина Сергеева не только выступает как режиссер, она же играет мать Афанасия Никитина. В роли тверского путешественника-купца задействован Алексей Пучков.

При работе над постановкой ТЮЗу помогала консультант по "индийскому" периоду путешествия (музыка, костюмы, танцы) - Лина Гоэл, руководитель ансамбля "Амрапали".

Подробнее о подготовке премьеры можно прочитать в материале "КП"-Тверь.