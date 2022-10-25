Под Тверью простились с добровольцем Эдуардом Николаевым, погибшим в боях на Украине

Эдуарда Николаева похоронили на Дмитрово-Черкасском кладбище с соблюдением всех воинских почестей. Фото: Администрация Калининского района

Церемония прощания с военнослужащим контрактной службы Эдуардом Николаевым прошла 25 октября в Доме культуры в поселке Эммаусс. 22 октября стало известно, что он погиб в зоне СВО 22 октября. Об этом сообщает администрация Калининского района Тверской области.

Эдуард родился 27 декабря 1991 года в городе Луганске. С 1999 года по 2007 год учился в частной гимназии. После гимназии обучался в медико-биологическом лицее и Луганском государственном педагогическом университете имени Тараса Шевченко. Позже семья уехала из Украины и обосновалась в Твери.

С 2014 года Эдуард Николаев пошел работать в торговую сеть «Универсал» Твери на должность администратора.

С ноября 2021 года по сентябрь 2022 года работал в торговой сети на должности директора одной из торговых сетей в Санкт-Петербурге.

3 сентября 2022 года поступил на службу по контракту.

- Эдуард добровольцем отправился на передовую. Герои для нас не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах, в нашей памяти, - выступил с речью на митинге в день похорон глава Калининского района Андрей Зайцев.

Эдуарда Николаева похоронили на Дмитрово-Черкасском кладбище с соблюдением всех воинских почестей.