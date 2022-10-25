Телефонный аферист обманул жителя Тверской области на 686 000 рублей

Жителя Тверской области обманули телефонные мошенники Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

55-летний житель города Кимры обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что вступил в телефонный разговор с неизвестным человеком, который представился сотрудником Центрального банка.

Злоумышленник сообщил, что на имя мужчины пытаются незаконно оформить кредит, для предотвращения несанкционированной операции аферист убедил потерпевшего перевести деньги на безопасный счет.

Заявитель перечислил 686 000 рублей на телефонные номера, которые указал злоумышленник. Догадавшись об обмане, мужчина пошел в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.