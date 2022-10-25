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НовостиПроисшествия25 октября 2022 14:04

Житель Тверской области обокрал в электричке спящего пассажира

Уголовное дело направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Уголовное дело рассмотрит суд

Уголовное дело рассмотрит суд

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Следствием линейного отдела МВД России на станции Тверь завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя поселка Новозавидовский Тверской области, обвиняемого в хищении телефона.

В ходе предварительного следствия установлено, что в электричке "Тверь-Москва" обвиняемый заметил телефон, лежавший без присмотра около спящего пассажира, и забрал его себе. С похищенным подозреваемый покинул вагон электропоезда, а затем продал его своему приятелю.

Злоумышленника разыскали, он сознался в содеянном. Похищенный телефон изъяли. Уголовное дело по статье "Кража" направлено в Клинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.