Житель Тверской области обокрал в электричке спящего пассажира

Уголовное дело рассмотрит суд Фото: Степан КАМЕНЕВ

Следствием линейного отдела МВД России на станции Тверь завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя поселка Новозавидовский Тверской области, обвиняемого в хищении телефона.

В ходе предварительного следствия установлено, что в электричке "Тверь-Москва" обвиняемый заметил телефон, лежавший без присмотра около спящего пассажира, и забрал его себе. С похищенным подозреваемый покинул вагон электропоезда, а затем продал его своему приятелю.

Злоумышленника разыскали, он сознался в содеянном. Похищенный телефон изъяли. Уголовное дело по статье "Кража" направлено в Клинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.