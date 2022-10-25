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НовостиОбщество25 октября 2022 13:22

Синие автобусы в Тверской области проходят сезонное техобслуживание

Машины готовят к зиме
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
До 1 ноября работы по сезонному техобслуживанию планируется завершить.

До 1 ноября работы по сезонному техобслуживанию планируется завершить.

Фото: ПТО

Синие пассажирские автобусы в Твери и районах Тверской области начали готовить к зиме. Процедура ежегодная - «Верхневолжское АТП» в преддверии холодного сезона проводит техобслуживание машин.

Специалисты проводят проводится контроль всех бортовых систем, отвечающих за работу транспорта на маршрутах. Особое внимание уделяют проверке отопительного оборудования в салонах и систем охлаждения двигателя, уплотнителей дверей, окон, люков. Ведётся проверка пневмосистем и оборудования для маломобильных пассажиров.

Помимо этого с водителями проводят инструктажи по правилам вождения в осенне-зимний период.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, на сегодняшний день к зиме подготовлено 90% подвижного состава. До 1 ноября весь комплекс работ по сезонному техобслуживанию планируется завершить.