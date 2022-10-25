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НовостиПроисшествия25 октября 2022 12:33

В Тверской области с 6 октября не могут найти пожилую женщину

Пенсионерка ушла из дома в деревне Прудище и пропала
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области ищут пропавшую пенсионерку Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области ищут пропавшую пенсионерку Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту исчезновения пожилой женщины, 1940 года рождения. Материалы в ведомство поступили из регионального УМВД.

Известно, что 6 октября жительница деревни Прудище Калининского района ушла из дома и не вернулась.

В поисках принимают участие волонтеры, следователи, полиция. Отработаны участки местности лесного массива вблизи деревни, улицы, прибрежная зона Волги. Поиски продолжаются.