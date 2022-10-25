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НовостиОбщество25 октября 2022 12:17

Игорь Руденя поздравил таможенников Тверской области с профессиональным праздником

Он отмечается 25 октября
Алексей АНДРЕЕВ
Губернатор отметил работу таможенников Тверской области.

Губернатор отметил работу таможенников Тверской области.

Фото: ПТО

25 октября - День таможенника Российской Федерации. К руководству и сотрудникам таможенных органов Тверской области обратился губернатор Игорь Руденя.

- Вы включены в масштабную работу, нацеленную на формирование в Российской Федерации прозрачного экономического пространства. В условиях внешнего санкционного давления надежно отстаиваете интересы России, ставите заслон нарушениям таможенного законодательства. Уверен: ваши профессионализм и принципиальность всегда будут высоко востребованы в решении актуальных государственных задач, - отметил Игорь Руденя.