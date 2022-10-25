Игорь Руденя поздравил таможенников Тверской области с профессиональным праздником

Губернатор отметил работу таможенников Тверской области. Фото: ПТО

25 октября - День таможенника Российской Федерации. К руководству и сотрудникам таможенных органов Тверской области обратился губернатор Игорь Руденя.

- Вы включены в масштабную работу, нацеленную на формирование в Российской Федерации прозрачного экономического пространства. В условиях внешнего санкционного давления надежно отстаиваете интересы России, ставите заслон нарушениям таможенного законодательства. Уверен: ваши профессионализм и принципиальность всегда будут высоко востребованы в решении актуальных государственных задач, - отметил Игорь Руденя.