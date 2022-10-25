Жители Тверской области наблюдали солнечное затмение

Солнечное затмение в Тверской области 25 октября 2022 года Фото: Анна Иванова

Во вторник, 25 октября, жители регионов России, в том числе и Тверской области, наблюдали на небе необычное явление - солнечное затмение. Луна закрыла Солнце почти на 70%.

День выдался ясным. Затмение можно было увидеть даже через мощные солнечные очки, при этом на улице ни на миг не потемнело.

Фотографиями с "КП"-Тверь" поделились читатели.

Луна коснулась диска Солнца в 12:24, максимальной фазы явление достигло в 13:38, а полностью закончилось в 14:51.