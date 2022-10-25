В Тверской области в 2022 году семьям вручены свыше 7000 наборов для новорожденных малышей

Подарочные наборы для новорожденных семьям за счет бюджета вручаются в регионе с 2019 года. Фото: Архив "КП"

7044 подарка для новорожденных вручены с начала года их родителям в регионе. Причем, как уточняет пресс-служба областного правительства, 4845 из подарочных комплектов – это обновленные, то есть дополненные наборы.

Данная мера поддержки семей введена в регионе с 1 октября 2019 года по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках нацпроекта «Демография».

По поручению главы региона в этом году перечень вещей в наборах дополнен новыми изделиями: комплектом постельного белья, пеленальным ковриком, термосумкой для детского питания и другими предметами. Всего в набор теперь входит 69 предметов, включая одежду, средства гигиены и другие предметы, необходимые для ухода за младенцем. При формировании подарочных комплектов для новорожденных используется продукция от местных производителей.

Всего с начала действия данной меры поддержки семьям Верхневолжья выдано 28 700 подарков для новорожденных.