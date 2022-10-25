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НовостиОбщество25 октября 2022 12:06

Кимрская фабрика по выпуску детского трикотажа теперь шьет носки для военнослужащих

Организовано производство утеплённых и хлопчатобумажных мужских носков
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На кимрской фабрике сшили 2000 пар мужских носков

На кимрской фабрике сшили 2000 пар мужских носков

Кимрская кампания "Дважды Два" подключилось к выпуску продукции для нужд военнослужащих Вооруженных Сил РФ. Предприятие по пошиву детской одежды теперь шьет носки для бойцов СВО.

Организовало производство утеплённых и хлопчатобумажных мужских носков.

Как отметили на предприятии, перенастройка станков для выпуска мужских носков была осуществлена в кратчайшие сроки. К производству приступили 23 октября. На сегодняшний день изготовлено уже порядка 2000 пар.