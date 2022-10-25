Мужчина пытался зарезать соседа на улице Софьи Перовской в Твери

По факту преступления возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении жителя Центрального района, подозреваемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, 24 октября в подъезде дома на улице Софьи Перовской мужчина напал с ножом на соседа и несколько раз ударил его в грудь. Потерпевший смог оказать сопротивление, и с ножевыми ранениями был госпитализирован в больницу.

Место происшествия осмотрели полицейские, следователи и криминалисты, назначено проведение необходимых экспертиз.

Злоумышленник задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Ведется следствие.