В Тверской области 25 октября коронавирусом заразились 30 человек

В Твери ковидных больных все меньше. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 25 октября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 30 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 178 332 человека. 174 286 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 342 224, в том числе за последние сутки – 1389.

2770 человек скончались. За минувшие сутки умер один больной.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.