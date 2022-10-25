В Твери пройдет Крестный ход в честь Казанской иконы Богородицы

В день празднования Казанской иконы Пресвятой Богородицы пройдет Крестный ход Фото: tvereparhia.ru

4 ноября, в день празднования Казанской иконы Пресвятой Богородицы и День народного единства, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершит Божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе на улице Баррикадная, 1.

Начало богослужения в 9:30.

В 11:30 от Воскресенского кафедрального собора начнется крестный ход, верующие пройдут через Христорождественский монастырь, по мосту через реку Тьмаку до проспекта Калинина, по улице Софьи Перовской, мимо обелиска Победы, по Советской улице с остановками у Спасо-Преображенского и Вознесенского соборов, до площади святого благоверного князя Михаила Тверского. В 12:30 у памятника будет совершён молебен о мире, Отечестве, воинах и их семьях.