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НовостиОбщество25 октября 2022 10:50

Госавтоинспекция Тверской области призывает водителей сменить летнюю резину на зимнюю

На дорогах - гололедица
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Госавтоинспекторы призывают водителей сменить летнюю резину на зимнюю

Госавтоинспекторы призывают водителей сменить летнюю резину на зимнюю

Фото: Виктория ТУШКОВА

Госавтоинспекция Тверской области предупреждает водителей об ухудшении дорожной обстановки в связи с ночными заморозками, рекомендует автовладельцам готовится к зимнему сезону и поменять летнюю резину на зимнюю.

- Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями и гололедицей, поможет сократить количество ДТП, - отмечают в ведомстве.

Госавтоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах.