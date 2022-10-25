На дорогах Тверской области остановили 60 пьяных водителей

Госавтоинспекторы провели "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 21 по 23 октября на территории Тверской области состоялись проверки водителей на трезвость. За время рейда остановлено 60 водителей с признаками опьянения, 10 из них - в Твери.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Госавтоинспекция призывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам полиции 02, 102 или 112.