Близкие родственники мобилизованных граждан смогут получить часть единовременной выплаты в Тверской области

Близкие родственники мобилизованных граждан смогут получить часть единовременной выплаты Фото: ПТО

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление, согласно которому близкие родственники мобилизованных граждан смогут получить часть единовременной выплаты.

Напомним, что сумма выплаты, установленной на региональном уровне, 150 000 рублей. Близкие родственники мобилизованного: супруга, мать, отец, сын или дочь смогут получить 50 000 рублей из этой суммы.

- Для перечисления части выплаты мобилизованный через Военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова подает соответствующее заявление, которое затем направляется в Министерство социальной защиты населения Тверской области. Выплата производится в течение трех рабочих дней с момента поступления заявления в Министерство, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Оставшаяся часть выплаты в размере 100 тыс. рублей будет предоставлена непосредственно военнослужащему согласно порядку, утвержденному региональным правительством.