Ботанический сад в Твери приглашает в "Путешествие по Млечному пути" Фото: vk.com/hortus

30 октября Ботанический сад Тверского государственного университета приглашает жителей и гостей города в "Путешествие по Млечному пути". В этом году праздник приурочен к Дню рождения сада.

Гости мероприятия смогут полюбоваться на далекие звезды и планеты, послушать музыкальные пассажи и насладиться красотой вечернего парка. Согреться можно будет душистым чаем из настоящего самовара (не забудьте взять чашки и кружки) или посидеть у костра.

Вход платный. Дети до 6 лет - бесплатно. Начало в 18:00.