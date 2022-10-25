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НовостиОбщество25 октября 2022 7:40

Смартфоны пытались передать в колонию Тверской области в коробках с лепестками роз

Запрещенные устройства и комплектующие изъяты
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На территорию колонии пытались провезти смартфоны и комплектующие Фото: УФСИН России по Тверской области

На территорию колонии пытались провезти смартфоны и комплектующие Фото: УФСИН России по Тверской области

Попытку доставки крупной партии средств сотовой связи и комплектующих пресекли сотрудники ИК-9 УФСИН России по Тверской области. Автомобиль, заезжающий на территорию учреждения в цех по сборке ритуальных изделий для выгрузки комплектующих и погрузки готовой продукции, был досмотрен на КПП.

В кузове, в коробке с искусственными лепестками цветов для изготовления ритуальной продукции, были обнаружены 22 сотовых телефона, 22 зарядных устройства, 15 комплектов наушников.

Запрещенная продукция изъята.

- В отношении нарушителя приняты меры в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.