Смартфоны пытались передать в колонию Тверской области в коробках с лепестками роз

На территорию колонии пытались провезти смартфоны и комплектующие Фото: УФСИН России по Тверской области

Попытку доставки крупной партии средств сотовой связи и комплектующих пресекли сотрудники ИК-9 УФСИН России по Тверской области. Автомобиль, заезжающий на территорию учреждения в цех по сборке ритуальных изделий для выгрузки комплектующих и погрузки готовой продукции, был досмотрен на КПП.

В кузове, в коробке с искусственными лепестками цветов для изготовления ритуальной продукции, были обнаружены 22 сотовых телефона, 22 зарядных устройства, 15 комплектов наушников.

Запрещенная продукция изъята.

- В отношении нарушителя приняты меры в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.