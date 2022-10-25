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НовостиОбщество25 октября 2022 7:04

В учреждения здравоохранения Тверской области поступило новое оборудование

В Калининскую ЦРБ поступил новый флюорограф, для Кимрской и Вышневолоцкой ЦРБ закуплены наркозные аппараты
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В учреждения здравоохранения Тверской области поступило новое оборудование

В учреждения здравоохранения Тверской области поступило новое оборудование

Фото: ПТО

В учреждения здравоохранения Тверской области поступило новое оборудование. В Калининскую ЦРБ поступил новый флюорограф, для Кимрской и Вышневолоцкой ЦРБ закуплены наркозные аппараты. Для Бежецкой ЦРБ и городской больницы №7 города Твери приобретены прикроватные мониторы.

Семь новых наркозных аппаратов поступили в клиническую больницу скорой медицинской помощи в Твери. Также в учреждение поступила видеоскопическая стойка.

Для Областного клинического кардиологического диспансера приобретены передвижной и переносной УЗИ-аппараты, холтеры, приборы для суточного мониторирования артериального давления.