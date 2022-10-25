Жители Тверской области смогут наблюдать солнечное затмение 25 октября

Луна закроет Солнце на 70% Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Во вторник, 25 октября, на небе жители смогут наблюдать на небе необычное явление - солнечное затмение. Луна закроет Солнце на 70%. На улице плавно потемнеет, и среди бела дня наступят как бы сумерки, хотя день сегодня солнечный и ясный.

В Москве, а значит и в Тверской области, Луна коснется диска Солнца в 12 часов 24 минуты. Максимальная тьма произойдет в 13 часов 38 минут. Окончание затмения в 14 часов 51 минуту.

Важно в моменты затмения не смотреть на Солнце простым глазом, опасно наблюдать затмение в бинокль или телескоп, не подходят для наблюдений и самопальные фильтры, вроде пленок от цветов, закопченных стекол.

Проще всего взять коробку, проделать дырку, и смотреть на солнечный зайчик на противоположной стенке от дырки. Зайчик покажет фазу затмения. Также можно, но не рекомендуется, смотреть на солнце в отражении воды или взять обычный кухонный дуршлаг. Каждая дырочка покажет особый вид затмившегося Солнца.