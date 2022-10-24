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НовостиОбщество24 октября 2022 17:05

В Твери завершается монтаж памятника комсомольцам

Мемориальный объект возводят на площади Славы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На площади Славы завершается монтаж памятника комсомольцам Фото: администрация Твери

На площади Славы завершается монтаж памятника комсомольцам Фото: администрация Твери

В Твери завершаются работы по установке мемориального объекта, посвященного комсомольцам и молодежи Верхневолжья. С инициативой его сооружения ранее выступили представители комсомольской общественности.

Мемориальный объект возводится возле здания музейно-выставочного центра имени Лизы Чайкиной на площади Славы.

Закончены работы по бетонированию и шлифовке основной конструкции памятника, отлиты и доставлены в Тверь металлические элементы, производится их монтаж.