В Твери завершается монтаж памятника комсомольцам

На площади Славы завершается монтаж памятника комсомольцам Фото: администрация Твери

В Твери завершаются работы по установке мемориального объекта, посвященного комсомольцам и молодежи Верхневолжья. С инициативой его сооружения ранее выступили представители комсомольской общественности.

Мемориальный объект возводится возле здания музейно-выставочного центра имени Лизы Чайкиной на площади Славы.

Закончены работы по бетонированию и шлифовке основной конструкции памятника, отлиты и доставлены в Тверь металлические элементы, производится их монтаж.