В Тверской области увеличилась урожайность зерновых культур, картофеля и овощей

В этом году урожай в тверском регионе лучше, чем в 2021-м. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Тверской области завершается уборка урожая. На сегодняшний день убрано 94,9 тыс. га посевной площади.

По сравнению с прошлым годом увеличилась урожайность зерновых, картофеля и овощей.

Хозяйствами намолочено 25 центнеров с гектара, что на 8,7 ц/га больше, чем в прошлом году, - сообщает правительство региона. - Урожайность картофеля также выше прошлогодних значений на 9 ц/га и составляет 176 ц/га. Овощи убраны с площади 2,1 тыс. га. Валовый сбор составил 36,8 тыс. тонн при средней урожайности 174,9 ц/га. В прошлом году это показатель составлял 167 ц/га.

Сами аграрии также подтвердили "КП"-Тверь", что у этом году урожай лучше, чем в 2021-м.