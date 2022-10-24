В Тверской области по поручению губернатора отремонтирован участок автотрассы

В регионе наращивают объемы ремонта дорог. Фото: ПТО

В апреле этого года к губернатору Игорю Рудене на личном приёме граждан по поводу ремонта участка автодороги «Вышний Волочек – Бежецк – Сонково» – Лесное – Пестово на участке Соснушка – Красуха в Максатихинском районе обратилась местная жительница Людмила Кольцова. Глава региона ответил положительно и поручил привести дорогу в порядок.

Ремонт проводится в несколько этапов. Уже приведено в нормативное состояние 22,5 км трассы от деревни Соснушка до деревни Красуха в Максатихинском районе.

- В 2023 году запланированы работы на участке протяженностью 17,8 км. За два года дорога «Вышний Волочек – Бежецк – Сонково» – Лесное – Пестово будет отремонтирована полностью, - уточнила пресс-служба областного правительства.

Всего с 2022-го по 2024-й в регионе планируется привести в нормативное состояние порядка 2,5 тыс. км региональных и местных дорог.