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НовостиОбщество24 октября 2022 14:07

Главный судебный пристав Тверской области проведет прием граждан

Консультация пройдет 27 октября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Граждане могут обратиться по вопросам деятельности службы судебных приставов

Граждане могут обратиться по вопросам деятельности службы судебных приставов

Фото: Мария ЛЕНЦ

27 октября руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области Надежда Семёнова проведёт приём граждан.

Мероприятие пройдет в приёмной президента Российской Федерации в Тверской области на площади Святого Благоверного князя Михаила Тверского, д. 1а.

Граждане могут обратиться по любым вопросам, касающимся деятельности службы судебных приставов.

Начало в 10:00. Предварительная запись по телефону: (4822) 34-36-02.