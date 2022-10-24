Главный судебный пристав Тверской области проведет прием граждан

Граждане могут обратиться по вопросам деятельности службы судебных приставов Фото: Мария ЛЕНЦ

27 октября руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области Надежда Семёнова проведёт приём граждан.

Мероприятие пройдет в приёмной президента Российской Федерации в Тверской области на площади Святого Благоверного князя Михаила Тверского, д. 1а.

Граждане могут обратиться по любым вопросам, касающимся деятельности службы судебных приставов.

Начало в 10:00. Предварительная запись по телефону: (4822) 34-36-02.