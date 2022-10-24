Житель Тверской области подозревается в мошенничестве при покупке компьютерной техники

Подозреваемого разыскала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Осташковский отдел полиции с заявлением обратился администратор местного магазина цифровой и бытовой техники. По словам мужчины, один из покупателей незаконно получил от магазина возврат денег за отказ от покупки.

Подозреваемый заказал на сайте компьютерный процессор. После того как мужчина забрал товар, ему пришло ошибочное смс-оповещение о задержке доставки. Злоумышленник, имея товар на руках, решил оформить якобы его возврат. В магазин менеджер не сверился с документами и перевел деньги за товар покупателю.

Подозреваемым в мошенничестве оказался 23-летний ранее судимый житель Осташкова. В содеянном мужчина сознался. Похищенный компьютерный процессор изъят.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.