83-летняя женщина погибла под колёсами "Сапсана" на станции Редкино под Тверью

Несмотря на старания машиниста, наезд предотвратить на удалось. Фото: Петр СОКОЛОВ

Около 10 утра 22 октября на железнодорожной станции "Редкино" под Тверью (514-й километр Октябрьской железной дороги) под колёсами высокоскоростного поезда погибла женщина 83 лет.

Подробности трагедии рассказали в пресс-службе Линейного отдела МВД на станции Тверь. "Сапсан" совершал рейс "Санкт-Петербург - Москва". Пожилая женщина решила перейти железнодорожные пути и вышла на них перед движущимся поездом.

- Для предотвращения наезда на человека машинистом подавался звуковой сигнал и применялось экстренное торможение. Наезд предотвратить не удалось, - сообщают транспортные полицейские.

По факту произошедшего ЧП проводится проверка.