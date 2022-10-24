Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 октября 2022 13:18

83-летняя женщина погибла под колёсами "Сапсана" на станции Редкино под Тверью

Пенсионерка решила перейти железнодорожные пути и не обратила внимания на поезд
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Несмотря на старания машиниста, наезд предотвратить на удалось.

Несмотря на старания машиниста, наезд предотвратить на удалось.

Фото: Петр СОКОЛОВ

Около 10 утра 22 октября на железнодорожной станции "Редкино" под Тверью (514-й километр Октябрьской железной дороги) под колёсами высокоскоростного поезда погибла женщина 83 лет.

Подробности трагедии рассказали в пресс-службе Линейного отдела МВД на станции Тверь. "Сапсан" совершал рейс "Санкт-Петербург - Москва". Пожилая женщина решила перейти железнодорожные пути и вышла на них перед движущимся поездом.

- Для предотвращения наезда на человека машинистом подавался звуковой сигнал и применялось экстренное торможение. Наезд предотвратить не удалось, - сообщают транспортные полицейские.

По факту произошедшего ЧП проводится проверка.