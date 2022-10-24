В Тверской области росгвардейцы 397 раз выезжали по сигналу "тревога"

Росгвардейцы 397 раз выезжали по сигналу "тревога" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В период с 17 по 23 октября 2022 года сотрудники Управления Росгвардии по Тверской области 397 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу "тревога". Отработано 39 сообщений из дежурных частей.

Группами задержания, находящимися на маршрутах патрулирования, пресечено 184 административных правонарушений, из которых 98 в отношении охраняемого имущества юридических лиц. Двое подозреваемых задержаны.

Вневедомственной охраной Росгвардии в регионе обеспечивается безопасность свыше 3500 объектов и более 7000 мест проживания и хранения имущества граждан, а также 54 единицы автотранспорта, включая 53 автобуса в Твери.