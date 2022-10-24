В Тверской области готовятся ввести в эксплуатацию четыре новых газопровода

В регионе выполняются задачи по газификации деревень и райцентров. Фото: Архив "КП"

В регионе в рамках реализации масштабной программы газификации ведется ввод в эксплуатацию завершенных объектов. На очереди - межпоселковые газопроводы до поселка Жарковский, от ГРС «Бежецк» до Красного Холма и до Молоково, от деревни Ярославищи до села Нерль в Калязинском районе.

До конца 2022 года также будут достроены газопроводы между деревнями Черничено и Нестерово, Максимово и Луковниково в Старицком районе, а также от поселка Сонково до сельского поселения Пищалкино и до деревни Сергеевское Сонковского района.

Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В этом году начато проектирование газопровода-отвода Ржев – Нелидово и газораспределительных станций в Нелидово, Оленино и Западной Двине. Разработан проект по строительству газовых сетей в Максатихе.

Добавим, что в 2022 году по адресной инвестиционной программе объекты газификации вводят в Вышневолоцком, Кимрском, Максатихинском, Рамешковском округах, Сонковском, Ржевском, Конаковском, Калининском районах, в Красном Холме, Нелидово и Оленино.

Всего до 2025 года в Тверской области планируется ввести более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений.

В октябре губернатор Игорь Руденя на заседании областного правительства уточнил задачи по газификации. Одна из них - обеспечить синхронизацию газификации с подключением потребителей. Подробности читайте здесь.