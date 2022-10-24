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НовостиОбщество24 октября 2022 13:05

В Тверской области 550 школьников записались на курсы программирования «Код будущего»

Некоторые уже учатся очно, другие получают знания онлайн
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Тяжело в учении - легко во взрослой жизни! Если учения впрок пошло.

Тяжело в учении - легко во взрослой жизни! Если учения впрок пошло.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области школьники с 8 по 11 классы пройдут бесплатное обучение современным языкам программирования на двухлетних курсах в рамках проекта «Код будущего». На курсы записались более 550 старшеклассников, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Занятия уже начались. 83% ребят учатся в онлайн формате, остальные 17% проходят курсы в детском технопарке «Кванториум». По итогам обучения школьники получат сертификат.

Благодаря курсам юноши и девушки получают углублённые знания, которые пригодятся для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам, а также смогут определиться с выбором будущей профессии.

Проект «Код будущего» организован Минцифры РФ под эгидой федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика».