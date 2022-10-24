Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 октября 2022 12:46

В Тверской области районного депутата обвиняют в мошенничестве и хранении оружия

Фигурант находится под стражей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Фигурант заключен под стражу

Фигурант заключен под стражу

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Сотрудниками тверского управления ФСБ пресечена противоправная деятельность бывшего директора филиала АО "Газпром газораспределение Тверь" в Осташкове, председателя Собрания депутатов Кувшиновского района.

По версии следствия, обвиняемый организовал мошенническую схему по реализации движимого имущества предприятия, а также незаконно хранил семь единиц огнестрельного оружия, шесть из которых модифицированы.

СУ СК России по Тверской области, по оперативным материалам УФСБ России по Тверской области, расследовано уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.1 ст. 222 УК РФ, ч.1 ст. 223 УК РФ.

Как сообщили в ведомстве, обвиняемый пытался симулировать заболевание, но ему все равно изменили меру пресечения и заключили под стражу. Ранее он находился под домашним арестом.