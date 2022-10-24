В Тверской области районного депутата обвиняют в мошенничестве и хранении оружия

Фигурант заключен под стражу Фото: Степан КАМЕНЕВ

Сотрудниками тверского управления ФСБ пресечена противоправная деятельность бывшего директора филиала АО "Газпром газораспределение Тверь" в Осташкове, председателя Собрания депутатов Кувшиновского района.

По версии следствия, обвиняемый организовал мошенническую схему по реализации движимого имущества предприятия, а также незаконно хранил семь единиц огнестрельного оружия, шесть из которых модифицированы.

СУ СК России по Тверской области, по оперативным материалам УФСБ России по Тверской области, расследовано уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.1 ст. 222 УК РФ, ч.1 ст. 223 УК РФ.

Как сообщили в ведомстве, обвиняемый пытался симулировать заболевание, но ему все равно изменили меру пресечения и заключили под стражу. Ранее он находился под домашним арестом.