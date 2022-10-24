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НовостиПроисшествия24 октября 2022 12:28

Рабочий погиб на стройке в Тверской области

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области при выполнении монтажных работ погиб рабочий

В Тверской области при выполнении монтажных работ погиб рабочий

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ЧП произошло 23 октября в Конаковском районе Тверской области. На территории строительного объекта при производстве монтажных работ травмировался рабочий.

От полученных травм пострадавший скончался в реанимационном отделении больницы. По данному факту следственным отделом по городу Конаково регионального СКР организовано проведение доследственной проверки.

Следователь провел осмотр места происшествия, опрошены очевидцы случившегося. Устанавливаются обстоятельства ЧП.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.