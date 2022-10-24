В Тверской области сын до смерти избил отца

Расследуется уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, 19 октября 2022 года в квартире дома в Осташкове мужчина в ходе ссоры ударил отца несколько раз по телу и нанес ему тупую травму брюшной полости. Потерпевший скончался.

Устанавливаются обстоятельства преступления.